Em jogo de sete gols, Vitória vence o Vasco pelo Brasileiro de Aspirantes

Nesta terça-feira (15), no Barradão, o Vitória venceu o Vasco por 4 a 3, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após empatar as três primeiras partidas, o Leão conquistou a primeira vitória na competição com gols de Paulo Roberto, Fábio Soares, Luís Miguel e Caíque Geloni.

Com o resultado, o time sub-23 rubro-negro chegou aos seis pontos e está na vice-liderança do Grupo A. O Botafogo é o líder, com oito. Fluminense (3°), CRB (4°), Atlético-MG (5°), Fortaleza (6°), Sport (7°) e Vasco (8°) completam a chave.

Treinado pelo técnico Laelson Lopes, o Vitória começou a partida com Fintelman; Caique Geloni, Wesley Brito, Pedro e Jailson; Edenilson, Jose Breno e Emerson Buiu; Luís Miguel, Fábio Soares e Paulo Roberto.