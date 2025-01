Em jogo válido pela primeira rodada do Baianão, Bahia e Jacuipense ficam apenas no empate

Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2025, no Carneirão, na tarde deste domingo (12), Bahia e Jacuipense empataram em 0 a 0. Em campo, o futebol de ambas as equipes foi prejudicado pelo estado do gramado, o jogo foi morno e com poucas oportunidades.

Com o resultado, o Bahia figura na 4ª colocação do Baianão, enquanto o Jacuipense aparece em 6º na tabela. Como próximo desafio, o Leão do Sisal encara o Jacobina na próxima quinta-feira (16), às 19h15, no José Rocha. O Esquadrão vai encarar o Atlético de Alagoinhas, também na quinta-feira (16), às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O JOGO

Logo aos dois minutos, Flavinho cruzou na área e por pouco Cesinha não alcançou para mandar para o funfdo das redes.

Defende tranquilamente Gabriel

Após sobra do cruzamento de Alisson, aos sete minutos, Vinicius Amaral chutou de fora da área, mas Gabriel Souza defendeu tranquilamente no canto direito e não deu sobra.

Bahia chega perigosamente

Aos nove minutos, Bahia constroi da defesa ao ataque pelo centro de campo Tiago cruza da esquerda e Juninho chuta da entrada da área para Marcelo defender.

QUASE GOL DO BAHIA!

No minuto dez, Vitinho chega na intermediária e conta com desvio para assutar o goleiro Marcelo, que faz grande defesa. No rebote, Juninho pega em cheio dentro da área e acerta a rede pelo lado de fora.

Cobrança de falta perigosa!

Aos 25 minutos, em cobrança de falta, o Jacuipense assustou! Sem ângulo, Alisson Daniel manda uma bomba para o gol e a bola passa assustando o goleiro Gabriel. Foi por pouco!

Passou perto

Aos 34 minutos, o lateral-esquerdo Ryan cruza na segunda trave e encontra o atacante Vitinho bem posicionado, o camisa 10 escora de cabeça para Tiago dentro da área, que emenda um sem pulo com muito perigo à esquerda do goleiro Marcelo.

Vitinho foi um dos destaques do Bahia no primeiro tempo. | Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

SEGUNDO TEMPO

No primeiro minuto, após um bate-rebate dentro da área do Jacuipense, a bola sobrou para Juan Pablo, que bateu de chapa, mas Everson desviou em escanteio.

Pra fora!

Aos dez minutos da segunda etapa, Thiago recebe passe de frente para o gol, arrisca chute de longa distância e manda para fora, sem perigos para o gol defendido por Gabriel.

Tiaguinho assustou

Capitão do Bahia, Tiaguinho limpa a marcação e arrisca o chute de fora da área aos 28 minutos, mas a bola vai para fora. Passou perto da meta defendida pelo goleiro Marcelo.

Não alcançou!

Aos 33 minutos, Caio Roque recebe na esquerda e cruza fechado para a segunda trave. Ruan Pablo aparece por lá mas não consegue empurrar a bola para dentro do gol.

Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0x0 Bahia

Campeonato Baiano – 1ª rodada

Local: Estádio Antônio Carneiro (Carneirão), em Alagoinhas

Data: 12/01/2025

Horário: 16h

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Mauricio Araújo da Mota

4º Árbitro: Genilson Santos Borges

Transmissão: TVE e YouTube.

Cartão amarelo: Sidney (Bahia).



Bahia: Gabriel Souza; Kauã Davi, Marcos Victor, Fred Lipert e Ryan; Sidney (Wendel), Jota e Vitinho; Ruan Pablo (Samuel), Tiago [C] (Caio Roque) e Juninho (Everton). Técnico: Leonardo Galbes.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton (Railon) e Vicente; Rend [C] (Thiago), Amaral e Alisson (Matheus Firmino); Flavinho (William), Caíque e Cesinha (Getterson). Técnico: Rodrigo Chagas