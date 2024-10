Em Luís Eduardo Magalhães, suspeito de tentativa de homicídio é preso

Uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) de Luís Eduardo Magalhães prendeu um homem de 25 anos, acusado de tentar assassinar um homem de 33 anos com uma faca. O incidente ocorreu por volta das 9h da manhã deste sábado (19), na rua Ibitiba, no bairro Santa Cruz.

De acordo com informações, a equipe foi acionada pela central, que relatou a presença de um homem ferido por um golpe de arma branca. Ao chegar ao local, os agentes encontraram um indivíduo com uma faca na mão, com marcas de sangue, e a vítima caída no chão, com um ferimento na cabeça.