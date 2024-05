Em Manaus, Bolsonaro pede minuto de silêncio pelo RS e critica Lula

Em encontro estadual do PL Amazonas na noite desta 6ª (3.mai), ex-presidente fala em “ineficiência do estado brasileiro”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de ato partidário em Manaus, na noite desta 6ª feira (3.mai) Reprodução/Facebook

PODER360 3.mai.2024 (sexta-feira) – 22h10



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar sobre as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul durante sua passagem por Manaus. Ele participou do encontro estadual do Partido Liberal Amazonas, na noite desta 6ª feira (3.mai.2024). O evento foi também para o lançamento da pré-candidatura do Capitão Alberto Neto (PL-AM) para a prefeitura da capital.

Em seu discurso, citou as mortes causadas pelas chuvas, pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas e criticou a condução do governo federal. “Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo muito com uma catástrofe natural, eu lamento a ineficiência do estado brasileiro. Vivemos outras situações no meu governo, e eu estaria lá no RS com meus ministros”, disse.

O evento, realizado na Arena Amanda Teixeira, começou às 20h e contou com a presença de diversos apoiadores do ex-presidente vestindo as cores da bandeira do Brasil. Além da fala de políticos e religiosos, foi realizado um culto evangélico.

TERRAS INDÍGENAS

Durante a fala do ex-chefe do Executivo, uma criança vestida com elementos indígenas subiu ao palco e permaneceu junto a ele. Com a menina no colo, Bolsonaro fez críticas a demarcação de terras indígenas, dizendo ser o melhor para o futuro desses povos.

“Não podemos fazer com que essas crianças sejam criadas em ambientes isolados, em terras indígenas. Nós queremos para essas crianças um futuro de verdade”, declarou.