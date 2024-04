Em meio a crise com Congresso, Lula quer reunião com Lira e Pacheco

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) durante o discurso de posse – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tentar dissolver a tensão entre Planalto e Congresso. A data para os encontros ainda não foi definida.

Nesta sexta-feira (19/4), o chefe do Executivo convocou ministros e líderes de governo para discutir pendências nas Casas. A reunião durou cerca de três horas.

Na saída, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE), foi questionado sobre o possível encontro entre Lula e Lira, que é protagonista de um atrito com o articulador do governo, ministro Alexandre Padilha. Para o líder, o diálogo entre os líderes é “sempre é bom”.

“Tem três palavras que eu resumiria: diálogo, paciência e capacidade política de articulação. Não está funcionando tranquilamente?”, questionou.

Na semana passada, o presidente da Câmara chamou Padilha de “incompetente” e “desafeto”. Um dia depois, o ministro disse que não iria “descer a esse nível”.

