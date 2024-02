Em meio à crise com Israel, Blinken encontra Lula e se diz “animado”

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, chegou às 9h para o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (21/2), no Palácio do Planalto. Blinken pousou em Brasília, na noite dessa terça-feira (20/2), com recepção de uma comitiva de embaixadores e membros do Itamaraty.

Na reunião desta manhã, é esperado o debate de temas bilaterais, como a presidência do Brasil no G20, ou Grupo dos Vinte, e as principais propostas do país à frente do bloco, como o combate à fome e à pobreza.

Assim que chegou ao encontro, Blinken falou com a imprensa apenas que estava “animado” com a reunião. Ele estava acompanhado da embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley.

As repercussões a uma fala de Lula sobre a guerra entre Israel e Hamas, da Palestina, com uma comparação ao Holocausto, não são, a princípio, o foco do encontro. O conflito armado será debatido apenas caso o assunto parta primeiramente do Brasil.

Os Estados Unidos, inclusive Blinken pessoalmente, já demostraram apoio a Israel na guerra, enquanto Lula defende a separação do Estado da Palestina e um cessar-fogo imediato.

Na terça-feira (20/2), Matthew Miller, do Departamento de Estado norte-americano, disse que “obviamente” o país discorda dos comentários feitos por Lula comparando a calamidade na Faixa de Gaza, enclave da guerra, com o Holocausto.

O Brasil propôs a paralisação do conflito no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), mas a solução foi vetada justamente pelo país norte-americano, que ontem repetiu o mesmo veto pela terceira vez. Entretanto, o fato não interrompeu as comunicações entre os presidentes dos dois países.

Lula e Joe Biden conversam sobre uma visita do chefe dos Estados Unidos ao solo brasileiro ainda neste primeiro semestre.

Mais agendas de Blinken Após a agenda em Brasília, Blinken irá ao Rio de Janeiro para uma reunião do G20, onde deverá ser recepcionado por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Depois, embarcará para a Argentina e conversará com o presidente Javier Milei.