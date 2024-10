Em meio a disputa acirrada, Bolsonaro vai a São José apoiar Cury

São Paulo — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, na manhã desta terça-feira (1º/10), de um evento em apoio à candidatura de Eduardo Cury (PL) à Prefeitura de São José dos Campos. A agenda, confirmada na noite dessa segunda-feira (30/9), faz parte de um investimento do bolsonarismo para garantir sua influência na cidade, que é considerada estratégica no estado de São Paulo.

Cury disputa a liderança nas pesquisas de intenções de votos com o atual prefeito da cidade, Anderson Farias (PSD), candidato que é apoiado pelo secretário estadual de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD).

Para Bolsonaro, a disputa em São José é um capítulo importante na disputa que trava contra Kassab para garantir sua influência no governo Tarcísio. À cidade, ele já enviou seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL), e, agora, será a sua vez de comparecer presencialmente.

Cury e Anderson já foram aliados e dividem um passado comum no PSDB, mas brigam desde o início da campanha para conseguir associar sua imagem com a do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se declarou neutro. Mirando o público bolsonarista, as duas campanhas já trocaram acusações e questionaram a relação um do outro com a direita.

Pesquisas de intenções de votos As pesquisas de intenções de votos em Campinas mostram um cenário acirrado entre os candidatos. O levantamento publicado nessa segunda-feira (30/9) pelo Ipec mostrou Anderson numericamente à frente na disputa, com 31% das intenções de votos, contra 29% de Cury. Como margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Já no levantamento publicado pela Quaest, também nessa segunda-feira (30/9), Cury é quem apareceu à frente, com 31% das intenções de votos, enquanto Anderson pontuou 26%. A margem de erro nesse caso também é de três pontos percentuais e os dois estão tecnicamente empatados.