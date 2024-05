Em meio a disputa por vice, Lula se reúne com Eduardo Paes no Planalto

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes – Foto: Ricardo Stuckert/PRO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na tarde desta quarta-feira (29/5), no Palácio do Planalto.

O encontro foi registrado nas redes sociais do petista. “Não precisamos conversar apenas pelo Twitter”, brincou o presidente em uma publicação no X (antigo Twitter).

A visita ocorre em meio às negociações sobre a chapa que disputará a prefeitura do Rio nas eleições deste ano. Conforme a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, o Partido dos Trabalhadores (PT) tentou emplacar um candidato a vice de Paes, que tentará a reeleição.

Um dos nomes ventilados foi o da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ela se filiou à legenda do presidente em abril.

No entanto, é mais provável que o posto seja ocupado pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ). O motivo é que Paes pretende deixar a prefeitura para disputar a corrida ao governo do estado, em 2026. Com isso, o Executivo local ficaria na mão de um aliado mais próximo do prefeito carioca.

