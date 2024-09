Em meio a polêmicas, Lidi Lisboa relembra treta com Jojo Todynho; veja

Jojo Todynho viu seu nome envolvido em uma polêmica recente com a comunidade LGBT. E, em meio às discussões e respostas, o público recordou uma briga entre a cantora e Lidi Lisboa dentro de A Fazenda 12, quando a atriz afirmou ser “insuportável” conviver com ela.

Nos stories, Lidi Lisboa compartilhou parte do vídeo e, em seguida, sem citar nomes, pontuou: “É, gente, eu não tenho nem o que dizer. Mas, no final das contas, isso gera views. No final das contas ainda, reverte em quê? Money, dinheiro no bolso”, começou ela, antes de completar:

“É isso que o Brasil gosta, que o Brasil compra. Eu que sou boba, sou muito inocente. ‘Quem não é visto, não é lembrado’, já dizia um grande ditado. E é isso que eu tenho pra dizer, nada além”, cantou ela, no fim.

Assista ao bate-boca completo

Comunidade LGBT se revolta com Jojo Todynho Jojo Todynho causou revolta na comunidade LGBTQIAPN+ depois de surgir numa foto ao lado de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. No registro, a cantora está apoiando o médico João Branco, marido de uma de suas melhores amigas, Renata Branco. Ele é candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, filiado ao Partido Liberal (PL).

Logo, as críticas com relação ao posicionamento político de Jojo repercutiram na web. Ela foi acusada de querer se promover sobre a causa. “Ela está se mostrando uma grande aproveitadora”, comentou uma internauta.

Jojo Todynho causa revolta na comunidade LGBTQIANP+

Jojo está apoiando a candidatura do médico João Branco a vereador, marido de uma de suas melhores amigas, Renata Branco

Jojo Todynho causou revolta na comunidade LGBTQIAPN+ depois de surgir numa foto ao lado de Michelle Bolsonaro

A cantora participou de um evento politico do Partido Liberal (PL), no Rio

Jojo Todynho ameaçou tirar do ar um clipe em homenagem à comunidade LGBT, Arrasou Viado

Jojo Todynho

Jojo Todynho

Jojo Todynho

Jojo Todynho

Jojo Todynho

Jojo Todynho está estudando direito

Jojo Todynho

Sem papas na língua, Todynho usou o Instagram para desabafar e informou que iria retirar do ar o videoclipe de Arrasou Viado, um de seus hits, que enaltecia a comunidade LGBTQIAPN+, além de excluir a música das plataformas digitais.

“Lançamos Arrasou, Viado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão”, afirmou no vídeo.

A ex-Fazenda se defendeu: “Em momento algum quis me aproveitar da comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje”.

Por fim, Jojo Todynho se irritou e pontuou que as pessoas esperam muito dela. “Se alguém colocou expectativa em mim, isso é problema dela, não meu”, concluiu.

Ativista LGBT vai acionar Jojo Todynho na Justiça A coluna Fábia Oliveira soube, com exclusividade, que Agripino Magalhães Júnior, deputado estadual, eleito por São Paulo, vai entrar com uma ação contra Jojo Todynho. A motivação foi a polêmica em torno da comunidade LGBTQIAPN+ e a música Arrasou Viado, hit da cantora.

“Eu, juntamente com a minha associação e meus advogados, vamos entrar com uma ação no Ministério Público de São Paulo, na próxima segunda-feira (16/9), para que ela nunca mais cante a música Arrasou Viado”, disse se referindo ao single que traz a palavra homofóbica na letra.

O parlamentar alegou que Jojo vem tendo atitudes contra a bandeira levantada pelos homossexuais e transgêneros: “Não é de hoje que esta senhora destila ódio e preconceito contra a População LGBTQIAPN+”.

Agripino Magalhães lembrou que Lucas Souza, que foi casado com Jojo, já havia exposto o que ela pensava sobre as orientações sexuais que divergiam do heterossexualismo. “Fez a população LGBTQIA+ de escadinha. Agora, que não precisa mais, tirou a carapuça. O ex-marido sempre alertou, mas só incitaram ódio e hate nele. Jojonaro, lixooo!”, concluiu ao compará-la com Jair Bolsonaro, a quem a artista apoia politicamente.