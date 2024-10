Em meio a prognósticos ruins no 2º turno, PT quer corrigir falhas de comunicação e dificuldades eleitorais

Depois da “bronca” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do seu próprio partido, o PT, em evento na semana passada no qual o líder petista criticou o resultado das eleições municipais e defendeu a necessidade de mudança na linguagem da sigla, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), disse que esses temas serão debatidos internamente no mês de dezembro.

O PT já havia programado a realização de um seminário para discutir a realidade política brasileira e os desafios que o partido tem enfrentado, e após a crítica feita por Lula, a comunicação dos petistas com a população deve se tornar um dos temas principais do encontro. Os resultados de primeiro e segundo turno nas eleições deste ano também devem entrar no cardápio principal dos assuntos a serem debatidos internamente pelo PT.

A depender das primeiras pesquisas divulgadas nos últimos dias sobre as disputas em segundo turno, que ainda movimentam 51 municípios acima de 200 mil eleitores, muitas críticas ainda devem surgir sobre o desempenho do PT nas principais cidades brasileiras. E números não faltarão para medir a situação do partido do presidente Lula, já que, segundo levantamento do Bahia Notícias, somente nas capitais nesta semana serão 108 sondagens de intenções de voto que serão divulgadas até o próximo domingo (20).

Algumas dessas pesquisas já saíram, e revelam que assim como no primeiro turno, o quadro de dificuldades continua sendo a realidade do PT nesta curta campanha de segundo turno. O partido está envolvido em quatro disputas nas capitais e tem candidatos em outras nove cidades acima de 200 mil eleitores.

Em Porto Alegre (RS), por exemplo, a sondagem do Paraná Pesquisas mostra um cenário difícil para uma das principais apostas do PT nessas eleições, a deputada federal Maria do Rosário, que faz parte da Executiva Nacional do partido e é a 2ª Secretária da Mesa Diretora da Câmara. Segundo a pesquisa, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) lidera a disputa na capital gaúcha com 56,8% das intenções de voto, contra 33,6% de Maria do Rosário.

A situação para o PT também não está fácil em Natal, capital do Rio Grande do Norte. De acordo com pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades divulgada nesta segunda (14), a candidata petista Natália Bonavides tem 36,5% de intenções de voto, bem atrás do deputado federal Paulinho Freire (União Brasil), que lidera a disputa com 56,6%. Não se pode esquecer que o Rio Grande do Norte é governado pela petista Fátima Bezerra.

Em São Paulo, o PT não tem candidato mas apostou suas fichas na candidatura do deputado Guilherme Boulos, do Psol. O presidente Lula inclusive participará de eventos de campanha de Boulos para tentar ajudá-lo a crescer nas pesquisas, já que na última delas, da Real Time Big Data, o candidato do Psol aparece com 39%, bem abaixo do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que está com 53%.