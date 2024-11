Em meio a recentes críticas à infraestrutura, Sudesb licita obras para melhoria na iluminação do Estádio de Pituaçu

Diante das críticas dos torcedores à infraestrutura, o Estádio Roberto Santos mantém suas atividades suspensas desde o dia 21 de outubro para a realização de obras de recuperação do gramado, visando atender às necessidades dos clubes e à quantidade de jogos. Na última quinta-feira (7), a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) confirmou a contratação de uma empresa de engenharia elétrica para reformar o sistema de iluminação do Estádio de Pituaçu.

Sudesb decide suspender uso do Estádio de Pituaçu por até 30 dias Pituaçu sofre com sequência grande de jogos, gramado prejudicado e sem torcida; entenda De acordo com o resultado da licitação nº 002/2024, a Sudesb contratou a empresa Melo Moreira Construções e Engenharia LTDA, com sede em Salvador, para prestar os serviços no valor de R$ 3.383.394,35. Embora não haja um prazo definido para a conclusão da obra, o processo já está em andamento. A adjudicação da obra foi realizada por Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral da Sudesb, e Osvan Rodrigo dos Santos Ramos, presidente da Comissão de Contratação.

É importante destacar que, antes da suspensão das atividades, o estádio estava programado para receber jogos das categorias Sub-15 e Sub-17, os quais precisaram ser remarcados. Ao todo, foram realizados 170 jogos no estádio em 2024.

O Estádio de Pituaçu tem previsão de retorno para o dia 17 de novembro, data em que ocorrerá a final do Campeonato Baiano Feminino de 2024 entre Bahia e Vitória.

