Em meio à votação de regulação de tributária, Haddad se reúne com Lira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta quarta-feira (14/8). O encontro ocorreu no gabinete da presidência da Casa Legislativa e coincidiu com a data em que os parlamentares devem votar o segundo texto da regulamentação da reforma tributária, o projeto de lei complementar (PLP) nº 108/24.

Além de Haddad e Lira, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, esteve presente. No entanto, a pauta da reunião não foi informada.

Está previsto no plenário da Câmara dos Deputados a votação do PLP 108/2024, que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). A proposta é a segunda entregue pelo ministro Haddad ao presidente da Casa Legislativa.

A Câmara dos Deputados aprovou, em julho, o PLP 68/2024, texto que trata da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o IBS, tributos que compõem o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual. O tema aguarda deliberação no Senado Federal.

Ainda nesta quarta, Haddad se reuniu com o senador Eduardo Braga (MDB-MA), relator do PLP 68/2024. Segundo Braga, a análise da proposta deve ficar para depois das eleições municipais, marcadas para outubro.