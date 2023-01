Em momentos distintos, Bahia e Vitória se enfrentam no primeiro Ba-Vi do ano

Pela primeira vez em 2023, Bahia e Vitória vão ficar frente a frente. Neste domingo (29), tricolores e rubro-negros escreverão mais uma página em uma das maiores rivalidades entre clubes do país. O duelo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, será disputado na Arena Fonte Nova, às 16h, com mando de campo do Esquadrão.

Os rivais vivem momentos bem diferentes nas suas histórias e chegam ao confronto com objetivos distintos. O tricolor enfrentará o maior rival pela primeira vez sob a gestão do Grupo City. A equipe ainda está em processo de reformulação do elenco e adaptação ao trabalho do técnico português Renato Paiva.

O time começou o ano com três triunfos, mas vem de sequência de duas derrotas por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Mesmo assim, a expectativa da torcida é alta. O clube fez grandes investimentos na contratação de atletas e promete uma temporada mais tranquila do que as anteriores.

O Bahia, aliás, é o vice-líder do Campeonato Baiano, com 9 pontos. O clube está empatado com o Itabuna, mas o Dragão leva vantagem no saldo de gols e ocupa a liderança.

Do outro lado, o Vitória retomou a confiança antes do clássico ao vencer o Doce Mel, por 3×0. O resultado tirou o time da lanterna, mas o momento ainda é de desconfiança. O Leão não começou bem no estadual – foi goleado pelo Itabuna em casa (4×1) e perdeu de virada para a Juazeirense (3×1).

Depois do acesso com emoção da Série C para a Série B, no ano passado, a expectativa era por um ano mais calmo. Até o momento, as peças contratadas ainda não renderam o esperado. O trabalho do técnico João Burse também está sendo questionado.

Por isso, o primeiro Ba-Vi do ano pode ser um balizador nas sequências de trabalho dos dois principais clubes do estado. Um triunfo do Vitória na Fonte Nova dará tranquilidade a João Burse e representará uma grande retomada. Uma derrota, entretanto, pode significar mais do que a perda dos três pontos.

No Bahia, o triunfo também dará mais tranquilidade ao comandante Renato Paiva e aos processos que estão sendo conduzidos no clube. Além disso, um resultado positivo no clássico praticamente garante o Esquadrão na próxima fase do campeonato. De quebra, o time ainda pode complicar o maior rival na luta pela classificação ao mata-mata.

Só tricolores

O primeiro Ba-Vi do ano terá apenas os tricolores nas arquibancadas. Por uma recomendação do Ministério Público, os clássicos no estado estão sendo realizados com torcida única. Como o mando de campo é do Bahia, a torcida do Vitória não terá acesso à Arena Fonte Nova.



A expectativa, aliás, é pela quebra do recorde. Todos os ingressos para o jogo foram vendidos em menos de dois dias. O maior público pagante registrado na Fonte em jogos de clubes foi no duelo entre Bahia e Vila Nova, pela Série B do ano passado, quando o borderô teve 48.851 torcedores.

O recorde total de público no estádio – que inclui os não pagantes -, é da partida entre Bahia e Guarani, também na Série B de 2021. Naquela noite, 48.866 torcedores estiveram na arena. Destes, 48.464 eram pagantes.