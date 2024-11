Em noite nostálgica, projeto Floor movimenta o antigo Café Cancun

A nostalgia tomou conta de Brasília, na última quarta-feira (20/11), com a inauguração do Floor, evento lançado na cidade com a premissa de permitir um “mergulho ao passado”. Quem já ouviu falar — ou até frequentou — o lendário Café Cancun, danceteria que movimentou o shopping Liberty Mall entre 1994 e 2009, pôde se preparar para matar a saudade das emblemáticas noites que só a capital era capaz de oferecer.

Idealizada por Mari e Daniel Braga, nomes por trás do projeto Hidden, a iniciativa abriu sua temporada de 2024 transformando o espaço em um “templo” de música, drinks, gastronomia e boas companhias.

O evento de inauguração ganhou um line-up de peso. De início, o DJ Lui-J comandou as picapes, passando, mais tarde, o posto para a banda Fuzo.

Ao som de muito pop e rock, os cantores Diogo Villar (O Bando) e Rony Meolly (Bloco Eduardo e Mônica) fizeram participações especiais, animando ainda mais a noite.

O encerramento ficou por conta de Bob Bruno, DJ residente do Café Cancun, momento que levou a todos à atmosfera dos anos 1990.

Cerca de 400 convidados prestigiaram a abertura do Floor 2024, enquanto se deliciavam com os vinhos, espumantes e cervejas premium servidos no local — além de aperitivos deliciosos, como empanadas e tábuas de frios.

Assista ao vídeo com alguns momentos da ocasião:

Sazonal, o projeto lançado por Mari e Daniel Braga funcionará até 27 de fevereiro somente às quintas-feiras, das 19h30 às 2h. Segundo os organizadores, estão previstas noites temáticas que homenagearão festas e baladas clássicas da capital federal, incluindo as inesquecíveis Tequila Rock e Festa Fico.

Confira os registros do evento de inauguração:

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.