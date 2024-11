Em nota, Bahia repudia ameaças sofridas por funcionários e garante tomar medidas cabíveis contra autores

Na manhã desta terça-feira (5), pouco mais de dez horas depois da circulação de fotos e vídeos de um protesto em tom de ameaça nos arredores da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia se manifestou oficialmente por meio de uma nota de repúdio.

O Tricolor afirmou respeitar o direito de protestar, mas condenou o ato com teor agressivo e disse ainda estar em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), para identificar os autores.

O Bahia lembrou ainda, que nesta terça (5), a partida diante do São Paulo, pelo Brasileirão, será instrumento de uma campanha de conscientização contra a violência no futebol, a campanha “Cadeiras Vazias”, do Ministério do Esporte.

Confira a nota na íntegra:

O Bahia vem a público manifestar seu repúdio aos inaceitáveis atos de ameaças sofridos por seus funcionários através das redes sociais nas últimas horas. A atitude não representa nossa história, nossa essência e principalmente nossa torcida.