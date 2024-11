Em nota oficial, Flamengo reforça que não tomará medidas antecipadas contra Bruno Henrique

O Flamengo acompanha de perto as investigações da Polícia Federal, que deflagraram em uma operação nesta terça-feira (5), tendo como alvo o atleta Bruno Henrique, suspeito de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas.

Segundo informações do jornal O GLOBO, o presidente Rodolfo Landim e os dirigentes do departamento de futebol estão cientes da situação e prestarão todo o suporte necessário ao jogador, sem qualquer possibilidade de rescisão contratual neste momento.

Diante do caráter investigativo do caso, o clube vai aguardar desfecho das apurações para tomar qualquer decisão. Ainda mediante as apurações, Bruno tem o respaldo da diretoria, tendo em vista que sua conduta sempre foi exemplar dentro do grupo.

Em nota oficial, o Flamengo reiterou que Bruno Henrique seguirá treinando normalmente e contará com todo o apoio da instituição para superar esta situação. Confira abaixo:

NOTA OFICIAL: