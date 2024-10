Em nota, Sonhos Travel nega participação de Heloisa Rosa no cruzeiro “Navegando com Elas”

Após grande repercussão nas redes sociais e no meio gospel, a Sonhos Travel, empresa responsável pela organização do cruzeiro feminino “Navegando com Elas”, divulgou uma nota oficial negando a participação da cantora gospel Heloisa Rosa no evento.

A exclusão de Heloisa Rosa da programação ocorre após o caso envolvendo seu marido, Marcus Grubert, que foi preso nos Estados Unidos sob acusação de abuso sexual contra uma criança.

A inclusão de Heloisa Rosa como uma das principais atrações do cruzeiro havia gerado polêmica, especialmente devido ao tema das palestras que seriam ministradas por ela, voltadas para família e casamento. A repercussão negativa fez com que a Sonhos Travel revisasse sua programação e tomasse a decisão de remover a participação da cantora.

A seguir, a nota oficial da empresa na íntegra:

“A Sonhos Travel informa que, devido às últimas notícias divulgadas pelas mídias, referente ao caso que envolve o marido da cantora Heloisa Rosa (Marcus Grubert), comunicamos que, devido às circunstâncias, a Sonhos Travel tomou a decisão de que sua participação no Navegando com Elas estará removida de nossa programação.

A Sonhos Travel lamenta pela situação e agradece a compreensão de todos! Nossa programação seguirá normalmente com diversas palestrantes e cantoras de renome no meio gospel.”

A empresa reitera que o cruzeiro seguirá com outras atrações e palestrantes de destaque no cenário gospel, mantendo o foco em proporcionar um ambiente de louvor, reflexão e crescimento espiritual para as participantes.

