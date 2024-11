Em novo ataque, regime de Maduro acusa Brasil de “se fazer de vítima”

O governo venezuelano de Nicolás Maduro se pronunciou novamente neste sábado (2/11) contra o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Em comunicado, o Itamaraty é acusado de praticar uma “agressão descarada e rude” contra Maduro.

A nova nota vem um dia depois de pronunciamento da diplomacia brasileira, que condenou o “tom ofensivo” de recentes declarações do regime Maduro contra o Brasil.

O pronunciamento venezuelano diz que o governo brasileiro “tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítimas numa situação em que claramente agiram como vitimizadores”.

Na sexta (1/11), o Itamaraty afirmou que a “opção por ataques pessoais e escaladas retóricas” não condiz com a “forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo”.

Entenda

Na quinta-feira (31/10), a Polícia Nacional Bolivariana publicou uma imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a bandeira do Brasil, com a seguinte mensagem: “Quem mexe com a Venezuela se dá mal”.

Além disso, no sábado (26/10), sem apresentar provas, o Ministério Público da Venezuela acusou Lula de forjar um acidente doméstico para não comparecer à cúpula do Brics. A tensão entre os dois países escalou depois de o Brasil vetar a entrada da Venezuela no Brics.