Em parceria com o MJSP, Polícia Militar disponibiliza psicólogos para corporação na Bahia

A Polícia Militar da Bahia, através do Departamento de Promoção Social (DPS) e em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), implantou, o programa Escuta Susp, destinado a proporcionar atendimento psicológico gratuito na modalidade remota a agentes de segurança pública.

A medida chega após a Bahia ocupar a 4ª colocação na lista de estados com mais casos de suicídio entre policiais militares do Brasil entre os anos de 2018 e 2022 (veja aqui) . Os casos envolvendo PMs totalizaram 21 no período, seguidos de policiais civis (3) e policiais penais (2).

Em relação ao programa, que foi iniciado em maio deste ano e que tem a Bahia como o oitavo estado brasileiro a aderir a ela, a tenente Thays Coelho, coordenadora-adjunta de assistência psicológica da PM, ressalta que “o Escuta Susp vem para trazer um reforço adicional à possibilidade de atenção com a saúde mental do profissional de segurança pública”.