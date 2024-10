Em pesquisa, Lula aparece na liderança de corrida eleitoral para Presidência da República em 2026

Em simulação eleitoral divulgada pela Genial/Quaest, neste domingo (13), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente na disputa pela Presidência da República, em 2026, contra Pablo Marçal (PRTB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na pesquisa simulada, o petista tem 32% das intenções de voto, na segunda colocação vem Marçal com 18%. Já o governador de São Paulo, Tarcísio, tem 15% na disputa hipotética.

Votos brancos, nulos e aqueles que não votariam somam 18%, enquanto outros 18% dos entrevistados se consideraram indecisos.

O instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Vale destacar que a simulação feita pelo Quaest é anterior aos resultados do primeiro turno das eleições municipais e antes do então candidato do PRTB divulgar um suposto laudo médico atestando que o adversário Guilherme Boulos (PSOL) era usuário de drogas.

As próximas eleições presidenciais acontecem em outubro de 2026 e ainda não há pré-candidatos ao pleito

Veja os resultados:

Lula – 32%

Pablo Marçal – 18%

Tarcísio de Freitas – 15%

Indecisos – 18%

Branco/Nulo/Não vai votar – 18%