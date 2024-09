Em pleno inverno, SP deve bater recorde de calor nesta sexta-feira

São Paulo — Nesta sexta-feira (13/9), São Paulo deve bater o recorde de calor do ano em pleno inverno, com termômetros podendo alcançar 35º C por volta das 15h, segundo a Climatempo.

O recorde deste ano é do dia 16 de março, durante o verão, quando a temperatura alcançou 34,7° C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta, a previsão do tempo é de temperaturas entre 17° C e 35° C, sem possibilidade de chuva.

São Paulo deve bater recorde de temperatura nesta sexta-feira A alta temperatura deve atingir a capital mesmo com a chegada iminente de uma frente fria. Inclusive, deve chover em São Paulo no domingo (15/9) e na segunda-feira (16/9). É possível que, em algumas regiões, haja “chuva preta”, ou seja, queda de fuligem.

A mudança no tempo se dá por causa do deslocamento de uma frente fria, com ventos moderados a fortes nesta sexta e no sábado (14/9). A massa de ar frio deve passar por São Paulo entre domingo e segunda, trazendo o potencial de provocar chuva no litoral, na Grande São Paulo e em diversas áreas do interior.

De acordo com o portal meteorológico, a chuva não será generalizada e não deve persistir por muitas horas, mas pode cair forte em alguns locais.

Qualidade do ar em São Paulo Pelo quinto dia consecutivo, São Paulo liderou o ranking de cidade com pior qualidade do ar de acordo com o site suíço IQAir, com 163 pontos.

São Paulo deve bater recorde de temperatura nesta sexta-feira O portal faz a medição da qualidade do ar nas principais metrópoles mundiais. Ele avalia de 0-50, como boa; de 51-100, moderada; de 101-150, insalubre para grupos sensíveis; de 151-200, insalubre; de 201-300, muito insalubre; e de 301 para cima, perigoso.

Vale lembrar que na manhã de segunda-feira (9), São Paulo registrou 160 pontos no índice do IQAir. Na terça (10), o valor caiu para 158. Na quarta, a capital paulista marcou o pior número, com 179 pontos. Na quinta (12), registrou 166 pontos no índice.