Em Poções, suspeitos são presos pela Políia Militar

Na manhã deste sábado (7), uma guarnição da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu informações sobre furtos na cidade de Poções, com suspeitos rumando para Jequié.

A unidade informou que, após diligências e com o auxílio de imagens, foi identificado e localizado o veículo utilizado pelos suspeitos. Durante a verificação, foi confirmada a ligação da quadrilha com diversos furtos na região. No interior do veículo, foram encontrados vários objetos, incluindo roupas etiquetadas de lojas, além de R$ 3.172,00, com indícios de que eram provenientes dos furtos.

O condutor ainda tentou oferecer suborno à guarnição em troca de sua liberação, mas foi preso em flagrante. Os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), e o veículo foi removido para o pátio da 79ª CIPM, aguardando apresentação na Delegacia Territorial de Poções.