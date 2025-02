Em podcast, Ferretti revela desafios de lidar com sexualidade no futebol: “Pensei em desistir da carreira”

Atual presidente do Esporte Clube Bahia Associação, Emerson Ferretti, foi um dos convidados do novo episódio do videocast “O Amor na Influência”, produzido pela Wondery, estúdio de podcasts da Amazon. O programa, que foi ao ar na última terça-feira (5), às 19h30, abordou a vivência dos atletas LGBTQIA+ no esporte brasileiro.

Ex-goleiro com passagens marcantes por Bahia e Flamengo, Ferretti compartilhou sua trajetória no futebol, destacando os desafios de ter mantido sua sexualidade em segredo durante a carreira. No episódio, ele relata como essa experiência impactou sua saúde mental, levando-o a enfrentar a depressão no auge da profissão.

“Eu era goleiro da Seleção Brasileira Sub-20. Com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio. Eu tinha o profissional cada vez tendo mais sucesso e ao contrário, a vida pessoal cada vez pior. O vazio aumentava porque quanto mais famoso eu ficava, mais difícil ficava para eu me relacionar. O desequilíbrio era grande e várias vezes eu tive episódios de depressão. A depressão levou a eu pensar em desistir da carreira, mesmo sendo goleiro de grandes clubes do futebol brasileiro. Algumas vezes pensei em desistir de jogar futebol para poder viver um pouquinho do lado pessoal”, revelou o ídolo do Esquadrão.

“Eu acho que só consegui equilibrar isso agora, depois de falar (sobre a sexualidade). Quando a gente fala abertamente – e não foi nada programado a minha fala. Eu falei quando estava com 50 anos, né? Foi uma construção que demorou alguns anos até chegar a esse ponto de falar. Mas foi tão libertador, que hoje consigo viver plenamente”, concluiu.

Além de Ferretti, o ginasta Rayan Dutra, especializado no trampolim e único atleta bissexual a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, também foi um dos convidados do podcast. Ele reforçaou a importância de referências LGBTQIA+ no esporte e citou nomes como Diego Hypólito e Arthur Nory como exemplos na ginástica brasileira.