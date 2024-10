Em Porto Velho, Léo tem 51% e Mariana aparece com 49%, mostra Quaest

Pesquisa Quaest de Porto Velho (RO) divulgada neste sábado (26/10), véspera do segundo turno, mostra Léo (Podemos) com 51% das intenções de voto, contra Mariana Carvalho (União) com 49%.

O levantamento entrevistou 904 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e um grau de confiança de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e registrada na Justiça Eleitoral com o número RO-06835/2024.

No primeiro turno, Mariana teve 44,53% dos votos e Léo, 25,65%.

Neste domingo, eleitores de 51 cidades do país, incluindo 15 capitais, voltarão às urnas para eleger seus novos prefeitos.

