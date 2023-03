Em Portugal, os técnicos portugueses estão em baixa. Já aqui…

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (20/3) a contratação do técnico Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, de 42 anos, e aumentou o contingente de portugueses na Série A do Brasileirão.

Agora são oito lusitanos brilhando por aqui: Pepa (Cruzeiro), Abel Ferreira (Palmeiras), Luiz Castro (Botafogo), Vitor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), Antônio Oliveira (Coritiba) e Ivo Vieira (Cuiabá).

Que fascínio é esse dos clubes brasileiros pelos portugueses? Tudo por causa da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo (2019/20) e pelo sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras.

Mas, enquanto estão com prestígio alto no Brasil, em Portugal os técnicos portugueses não estão com essa bola toda, não.

Basta citar dois exemplos: o Benfica, líder do campeonato nacional 10 pontos à frente do Porto, é dirigido pelo alemão Roger Schmidt, de 56 anos. Seu time também está nas quartas de final da Champions, coisa que há muito tempo não acontecia naquele pais.

O outro exemplo é que a seleção portuguesa é dirigida pelo espanhol Roberto Martínez, de 49 anos.

Entenderam? Eu também, não.

