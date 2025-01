Em posse, prefeito aponta caos financeiro com município mais endividado da Bahia

O prefeito de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, Andrei Gonçalves (MDB), declarou que o município enfrenta um “caos financeiro”. A declaração foi dada durante a posse, ocorrida nesta quarta-feira (1°). Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, Gonçalves declarou que o fato foi verificado durante os trabalhos de transição, que apontou o município como o mais endividado da Bahia e o décimo do país.

Andrei Gonçalves afirmou que só o serviço de água do município [Saae] tem uma dívida total de mais de R$ 80 milhões, sendo que mais da metade, R$ 45 milhões, é de débito com a Coelba. O gestor disse ainda que a situação atual exige austeridade, o que sugere que a prefeitura precisará cortar gastos.

Gonçalves ainda relatou problemas de salários atrasados, pavimentação de ruas e queda de índices do Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica].

Andrei Gonçalves foi eleito com 48,45% dos votos válidos, superando a então prefeita Suzana Ramos (PSDB) que tentava a reeleição.

O gestor foi escolhido pela oposição após disputa pelo posto com o ex-prefeito Isaac Carvalho que tentou levar a candidatura até o final do pleito.