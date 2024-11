Em post, Ana Paula Valadão sinaliza apoio a irmã e cunhado na disputa contra André Valadão

Após a repercussão da matéria publicada pelo O Fuxico Gospel, que revelou o processo judicial movido pela Igreja Batista da Lagoinha contra Felippe Valadão, líder da Lagoinha Niterói e marido de Mariana Valadão, a cantora e pastora Ana Paula Valadão, irmã de Mariana, se manifestou nas redes sociais. Em uma publicação, Ana Paula compartilhou uma imagem onde aparece conversando com a irmã em uma chamada de vídeo, acompanhada de uma mensagem que muitos interpretaram como um apoio indireto a Mariana e Felippe na disputa com o líder da Lagoinha Global.

Na postagem, Ana Paula expressa o vínculo de apoio entre as duas, mencionando: “Eu e minha sis. Batemos papo sempre, fazemos questão de apoiar uma à outra em tudo, jamais como competidoras, mas cooperadoras!”. Ela continua, dizendo que pede a Deus por mais dias de proximidade com a irmã e finaliza com uma frase de proteção: “Sis, te amo e proíbo que o ladrão da alegria te roube, em nome de Jesus!”. A publicação foi marcada com o perfil de Mariana e também de Felippe Valadão, que repostou a mensagem, reforçando a união entre eles.

O gesto de Ana Paula foi interpretado por muitos seguidores como um posicionamento a favor de Mariana e Felippe, sinalizando apoio na disputa judicial envolvendo o nome “Lagoinha”. A ação judicial movida pela Igreja Batista da Lagoinha, liderada por André Valadão, visa impedir o uso do nome “Lagoinha” pela igreja em Niterói, alegando que a prática causaria confusão entre os fiéis e feriria os direitos de propriedade intelectual da marca.

