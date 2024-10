Em processo contra Davi, Mani Reggo afirma que ex-BBB usou identidade do filho para trabalhar como motorista por app

Outro argumento levado a juízo está a ocasião em que Caio, filho de Mani, prestou socorro para Davi, se apresentando como responsável dele em uma UPA. Além de relatar ter sido presenteada com uma aliança por Davi, ter comprado uma TV para o pai do ex-BBB e ter outros presentes feitos a mão pelo ex-companheiro, que comprovam o nível de intimidade.

A empreendedora também cita as diversas vezes em que Davi se referiu a ela como esposa e citou ser casado com Mani dentro do BBB, e apenas após deixar o programa afirmou que eles estavam no momento de se conhecer.

De acordo com Lo-Bianco, Mani pede 50% do prêmio obtido por Davi no BBB, desta forma, se o ex-BBB faturou R$ 3.320 milhões no programa, o valor solicitado por Mani é de R$1.660 milhão.

Davi contesta a ação movida pela ex-companheira na Justiça alegando que não houve o estabelecimento de uma rotina de casados ou um núcleo familiar que pudesse configurar um relacionamento estável e duradouro. O ex-motorista por aplicativo ainda afirmou que o namoro dos dois foi instável e marcado por afastamentos.