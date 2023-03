Em projeto que exalta mulheres no reggae, Bloco do Caos lança “Poesia num Papel de Pão” em parceria com Denise D’Paula

Fazendo jus a sua importância como referência dentro do reggae e do cenário musical brasileiro, o Bloco do Caos segue com o projeto “Na Trilha do Bloco com Elas” com o objetivo de enaltecer mulheres que se destacam no cenário musical do gênero. Parte do EP e DVD, “Poesia num Papel de Pão” chega a todos os aplicativos de música nesta terça-feira, 28 de fevereiro, trazendo um grandioso encontro entre o Bloco e Denise D’Paula, lenda do reggae e ativista do movimento negro e do empoderamento feminino.

A canção vem após o sucesso de “Caminhada”, primeiro single do projeto, lançado em parceria com a cantora Bells e que já conta com quase 100 mil plays só no Spotify e que contou com grande repercussão na imprensa. Composta por Alê Cazarotto e Renato Frei – integrantes da banda –, que também assinam sua produção, a faixa mistura rap, soul e reggae, batendo de frente e deixando claro a que veio: “A linha é reta na revolução”, canta Denise no refrão. “A mensagem é de mudança através da luta e da arte. Como a arte, a música, pode incitar as pessoas a realizarem a transformação. Música política na letra e agradável no arranjo que segue a linha acústica do projeto”, explica Renato Frei.

Liricamente, ainda, a música traz uma homenagem aos grandes artistas que precederam o Bloco do Caos, traçando um caminho de luta por meio da arte. “Ouça o canto dos poetas, ouça as vozes dos profetas”, ouve-se no refrão de “Poesia num papel de pão”, em meio a menções explícitas a nomes como Marcelo Yuka, Chico Science e Sivuca. Nesse contexto, arte e luta são uma coisa só, como se vê no trecho “Gente como a gente preparada e armada de poesia até os dentes”.

O projeto conta com cinco singles inéditos em áudio e vídeo, todos com participações femininas. As mulheres escolhidas são nomes que despontam na cena do reggae nacional. O novo single, traz uma das vozes mais potentes e conhecidas do nosso reggae. Denise D’Paula ficou nacionalmente conhecida pelo hit “Sentimento bom”, interpretada por ela quando ainda era vocalista da banda Filosofia Reggae, importante banda no cenário do reggae brasileiro.

“Na Trilha do Bloco com Elas” é um mini DVD Acústico produzido pela Plural Brother Filmes, parceiros de longa data da banda, dirigido por Rodrigo Rímoli e produzido por May Lopes. A produção musical ficou por conta de Alê Cazarotto e Renato Frei, vocalista e guitarrista da banda, respectivamente. A mixagem e masterização ficou por conta de Fábio Chapa do Chapa Music Estúdio.

O local escolhido para a gravação foi o Mirante 9 de Julho em São Paulo, que, além de apresentar um belíssimo visual da cidade e de uma das suas principais avenidas, fica atrás do MASP, um dos principais pontos turísticos de São Paulo e uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Gravar o “Na Trilha do Bloco com Elas” neste local é um marco para o reggae nacional, pois é uma forma de firmar que esse estilo musical, sempre visto de forma marginalizada, pode se apresentar em grandes centros culturais do país.

“Um dos intuitos do projeto ‘Na Trilha do Bloco com Elas’ é dar notoriedade e visibilidade para as mulheres que fazem reggae no Brasil, conectar o público com a arquitetura da cidade de São Paulo e também mostrar um lado mais leve da banda, que é conhecida pelo show explosivo e muita energia nos palcos”, explica Alê Cazarotto.

Em complemento à música, o projeto contará com 5 entrevistas das participantes em formato de podcast, contando um pouco sobre sua trajetória, dificuldades e outros assuntos visando motivar outras mulheres do reggae.

Esse projeto foi contemplado pela 5ª Edição do Edital de Apoio ao Reggae para a cidade de São Paulo — Secretaria Municipal de Cultura.

Ouça: