Em “revanche” de 2020, prefeito de cidade da região de Irecê perde por 47 votos

A eleição em Mulungu do Morro, na região de Irecê, foi vencida por 47 votos de diferença. No pleito realizado neste domingo (6), Acácio Teles dos Santos ((MDB) conseguiu 4.698 votos contra 4.651 do atual prefeito Edimário Boaventura (PSB). Foram 50,25% contra 49,75%, respectivamente.

Acácio e Edimário tinham disputado a prefeitura de Mulungu do Morro em 2020, com vitória na ocasião de Edimário pela diferença de 31 votos. Ele obteve 4.205 votos contra 4.174 de Acácio, à época no PT, ou 50,18% contra 49,82%.