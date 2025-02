Em reviravolta, Nissan pode desistir de fusão bilionária com a Honda

A possível fusão bilionária entre as gigantes japonesas Honda e Nissan, com potencial para resultar na terceira maior montadora do mundo, pode estar “subindo no telhado”.

O que aconteceu

De acordo com informações da imprensa japonesa, a Nissan estaria disposta, neste momento, a abandonar o negócio.

A empresa não aprovou a proposta apresentada pela Honda de transformar a Nissan em uma subsidiária integral.

Ainda de acordo com a imprensa japonesa, pessoas que acompanham as tratativas dizem que a Nissan considera a proposta “repentina” e “agressiva”.

Negociação desde dezembro

As conversas entre as duas montadoras sobre uma eventual fusão começaram em dezembro do ano passado, mas teriam travado desde que a Honda passou a cogitar assumir o controle total da Nissan.

Inicialmente, a ideia de Honda e Nissan era a de anunciar o acordo pela fusão até o fim de janeiro, mas as discussões emperraram.

Agora, o plano é tentar chegar a um consenso ainda em fevereiro.

Nissan e Honda

A Nissan deflagrou um plano de recuperação judicial e informou que pretende desligar cerca de 9 mil funcionários e diminuir em 20% sua capacidade global.

Com um valor de mercado estimado em US$ 51,9 bilhões (cerca de R$ 300,6 bilhões), a Honda é mais de cinco vezes maior que a Nissan.