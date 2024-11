Em rodada crucial, Palmeiras enfrenta Grêmio sem apoio da Mancha Alvi Verde em São Paulo

O Allianz Parque será o palco do próximo jogo do Palmeiras, que ocorrerá pela primeira vez após a proibição da torcida organizada Mancha Alvi Verde. Essa medida foi imposta devido à participação de membros da torcida em um incidente violento contra a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor e deixou vários feridos. A proibição, solicitada pelo Ministério Público de São Paulo, foi aceita pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Com isso, a entrada de qualquer item que identifique a torcida está vetada. Embora os torcedores da Mancha possam assistir aos jogos, eles não poderão usar roupas ou portar objetos que remetam à organizada.

WhatsApp

Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, somando 61 pontos. O time se prepara para enfrentar o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h30, em seu estádio. Até o momento, 25.300 ingressos foram vendidos para a partida, com preços variando entre R$ 130 e R$ 250.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias