Em saidinha, homem mata garota de programa e é preso no interior de SP

São Paulo – Um homem de 36 anos, beneficiado pela saída temporária, foi preso em flagrante na última sexta-feira (16/3) por matar uma mulher de 32 no bairro Jardim Molinari, em São João da Boa Vista. O corpo da vítima foi encontrado no apartamento em que ela morava, com sinais de violência. Pertences foram levados.

O crime é investigado como latrocínio. A Polícia Civil tenta descobrir se o suspeito conhecia a vítima e o que teria levado ele até a casa.

A suspeita é que a mulher fosse uma garota de programa e que o homem teria marcado um encontro com ela. No local, eles teriam se desentendido.

O corpo da vítima foi encontrado pela funcionária de um petshop que foi até a casa para devolver o cachorro dela. A mulher chamou o Samu, que constatou o óbito.

O suspeito, que havia deixado a cadeia no último dia 12 em razão da saída temporária, foi preso na última sexta-feira (15/3). Ele cumpre pena por tráfico de drogas.

O homem foi identificado após levar o celular da vítima e vender para um terceiro, que foi identificado e apontou o autor para a polícia.

Saidinha Os presos do estado de São Paulo têm até quatro saídas temporárias por ano. Para ter direito ao benefício, é preciso estar em regime semiaberto e ter cumprido pelo menos um sexto da pena. No caso de reincidentes, o requisito é ter cumprido um quarto.

Além disso, é necessário ter bom comportamento. Caso o detento tenha se envolvido em ocorrências leves ou médias dentro do presídio, deve passar por um processo de reabilitação de conduta antes da “saidinha”, que leva 60 dias.

Desde 2020, condenados por crimes hediondos que resultaram em morte não têm mais direito à “saidinha”. Apesar disso, os condenados por crimes hediondos praticados antes dessa data continuam sendo beneficiados.