Em Salvador, presidente da AMB homenageia Ruy Barbosa durante palestra sobre seu legado para o Brasil

Nascido em Salvador, em 5 de novembro de 1849, Ruy Barbosa é um dos maiores nomes da história brasileira. Em sua homenagem, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) celebrou o aniversário de 175 anos de seu nascimento com a palestra “Pensamento e ação de Ruy Barbosa”, proferida pelo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Frederico Mendes Júnior.

“Passei cinco anos da minha vida estudando a República Velha e a vida desse grande intelectual, diplomata e político. A fonte primária no estudo sobre Ruy Barbosa sempre foi ele mesmo. Ele escreveu muito sobre política, federalismo, e a abolição da escravidão. Sua obra é uma imensidão de escritos”, disse, nesta terça-feira (5), o presidente da AMB ao destacar que o jurista foi o personagem central de seu doutorado em História e Historiografia da Educação, na Universidade de Maringá ? “Educação, religião e trabalho nas campanhas presidenciais de Ruy Barbosa em 1910 e 1919”.

Na palestra, o magistrado destacou o impacto das ideias do baiano para a consolidação da República e sua influência no sistema de Justiça do país. O presidente da AMB relembrou a trajetória de Ruy Barbosa até sua célebre participação na Conferência de Haia, em 1907, quando ele foi reconhecido pela defesa de uma ordem de igualdade entre as nações.

“Ruy saiu como grande vitorioso da conferência porque conseguiu evitar a criação de um Tribunal Arbitral Internacional que daria força às superpotências e poderia escalar o armamentismo. Com discursos densos e detalhados, Ruy convenceu que os países deveriam ser tratados com absoluta igualdade, em busca da paz”, afirmou.

O presidente da AMB também destacou a trajetória política de Ruy, mencionando a campanha de 1910, na qual viajou pelo Brasil, e a de 1919, em que Ruy adaptou seu discurso às grandes mudanças sociais da época, como o começo da emancipação política das mulheres. O magistrado também ressaltou o papel central de Ruy Barbosa na luta pela abolição da escravidão e suas ações para a implementação do habeas corpus no sistema de justiça.

O juiz não deixou de mencionar as polêmicas que marcaram a trajetória do homenageado, como sua posição contra a obrigatoriedade da vacinação e seu envolvimento no Encilhamento, um desastre econômico encabeçado por Ruy quando era Ministro da Fazenda do presidente Deodoro da Fonseca.