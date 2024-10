Em Souto Soares, Jerônimo inaugura obras e melhoramento em rodovia que corta a Chapada Diamantina

O governador se referiu às entregas de sistemas de abastecimento em várias localidades, garantindo o acesso à água potável. Na comunidade de As Lagoas, o sistema atenderá 570 unidades domiciliares, beneficiando mais de duas mil pessoas, com um investimento de R$ 894 mil.

Vale destacar a entrega do novo asfalto da rodovia BR-122, no trecho de 70 km entre o entroncamento da BA-052, em Morro do Chapéu, e o distrito de Segredo. Com um investimento de R$ 81,2 milhões, a obra beneficia diretamente os municípios de Cafarnaum, Mulungu do Morro, Morro do Chapéu, Souto Soares, Iraquara e Várzea Nova, na região da Chapada Diamantina, atendendo cerca de 119 mil habitantes.

Outras localidades, como Paraguai, Boa Sorte, Bebida do Gado, Caatinguinha e Lajedinho, também receberam melhorias no abastecimento, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em investimentos. Ao todo, cerca de três mil moradores da zona rural foram contemplados. Ainda foi entregue a Areninha Society com grama sintética, no Povoado de Campo Alegre.

NOVAS OBRAS

O governador autorizou ainda um pacote de novas obras para Souto Soares, incluindo a pavimentação do trecho entre o distrito de Campo Alegre e o povoado de Morrinho de Baixo, com investimento de R$ 5 milhões e extensão de 5 km.

Outras autorizações abrangem a urbanização da Lagoa de Souto Soares, com mais de R$ 4,2 milhões para um campo de areia, pista de skate, anfiteatro e quadra poliesportiva; a cobertura da feira livre, com R$ 1,7 milhão; e a iluminação do Estádio Municipal Valdemir Alves – “O Curianhão”, com investimento estimado entre R$ 400 mil e R$ 800 mil, todas aguardando deliberação.