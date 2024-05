Em última semana no TSE, Moraes não pauta julgamento de Seif

Assessoria da Corte diz que o relator, Floriano Marques, não liberou o processo; Moraes deixa o Tribunal em junho

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retomou a análise de ação que pede cassação do mandato do senador Jorge Seif por abuso de poder econômico nas eleições de 2022 que teria ocorrido através de uma suposta interferência do empresário Luciano Hang, dono da Havan, em sua campanha eleitoral. Nas outras sessões ninguém votou. O julgamento será retomado com o voto do relator, Floriano de Azevedo. Sérgio Lima/Poder360 – 30.abr.2024

26.mai.2024 (domingo)



O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, não incluiu na pauta da próxima semana o julgamento que pode cassar o mandato do senador Jorge Seif (PL-SC). O magistrado deixará a Corte eleitoral em 3 de junho de 2024.

Ao Poder360, a assessoria do TSE disse que o relator da ação, ministro Floriano Marques, não liberou o processo. Os julgamentos podem ser incluídos na pauta do Tribunal com até 48 horas de antecedência.

O caso de Seif deve ser, então, julgado durante a presidência da ministra Cármen Lúcia.

Na 3ª feira (21.mai), o TSE absolveu o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) das acusações de caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos.

O relator também foi o ministro Floriano Marques. A oposição espera que o resultado seja o mesmo em relação a Seif.

CASO SEIF Em 30 de abril de 2023, o TSE decidiu, por 6 votos a 1, suspender o julgamento contra Seif, que foi secretário da Pesca e Agricultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Durante a análise da ação, o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, concluiu haver ausência de provas para prosseguir a análise. Propôs converter o julgamento em diligência.

Seif responde por abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. O congressista supostamente teria usado aeronaves de Hang e a estrutura das lojas do empresário para veiculação de campanha.

A Corte paralisou o julgamento até que a Havan, empresa de Luciano Hang, e as administradoras de aeroportos e heliportos de cidades de Santa Catarina deem informações sobre a movimentação de aviões durante o período eleitoral de 2022.

A ação foi apresentada pela coligação “Bora Trabalhar” –formada por PSD, União Brasil e Patriota– contra Seif e seus suplentes, Hermes Klann e Adrian Rogers Censi.

Além de Hang, o processo cita Almir Manoel Atanázio dos Santos, presidente do Sincasjb (Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista).