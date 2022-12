Em viagem para Bahia, João Gomes posta 1ª foto da namorada

João Gomes, de 20 anos, publicou nas redes sociais a primeira foto da namorada após o casal assumir o romance. Ary Michelle é influenciadora e pernambucana.

Nesta quarta (28), o cantor e a namorada fizeram um registro de viagem de carro para a Bahia. Na legenda, foi sucinto: “Simples assim”.

Os dois apareceram juntos pela primeira vez na última segunda-feira (26), quando Ary postou um vídeo dos dois se beijando durante um banho de bica em Petrolina, Pernambuco, onde moram.

João venceu no último domingo (25) o prêmio de Melhor Música nos “Melhores do ano” com o sucesso “Dengo”, tema da personagem Chiara, interpretada por Jadi Picon na novela “Travessia”.