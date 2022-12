Em viagem para Orlando, Bolsonaro evita o espaço aéreo da Venezuela

Na tarde desta sexta-feira, Jair Bolsonaro deixou Brasília com destino a Orlando, na Flórida. No trajeto, o Airbus presidencial que o levava fez um desvio na rota para não cruzar o espaço aéreo da Venezuela, país com o qual o governo que termina neste sábado teve diversos embates ao longo dos últimos anos.

A aeronave saiu de Brasília às 14h02 e fez uma escala em Boa Vista, capital de Roraima. Por volta das 17 horas, retomou a viagem. Só que, em vez de seguir em linha reta, no que seria o caminho mais curto, desviou e passou sobre a Guiana.

A rota do avião a partir de Boa VistaAlgumas companhias privadas que operam voos entre o Brasil e os Estados Unidos também evitam o espaço aéreo venezuelano. Outras, como a Latam, passam normalmente pelo espaço aéreo do país vizinho.

Procurada para explicar o motivo do desvio, a FAB não respondeu até a publicação desta nota.