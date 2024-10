Em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) é reeleito prefeito com 55,49% dos votos

Com mais de 90% das urnas apuradas, o prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos), tem 55,49% dos votos e foi reeleito no primeiro turno. Em segundo lugar, está João Coser (PT), com 15,65% dos votos.

O candidato Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 12,62% dos votos válidos. O candidato Assumção (PL) tem 9,63%, Camila Valadão (PSOL), 5,86% e DU (Avante), 0,42%.

Leia Também: Bruno Reis é reeleito no primeiro turno para prefeitura de Salvador

Leia Também: Curitiba terá segundo turno entre Eduardo Pimentel e Cristina Graeml