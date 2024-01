Emagrecimento pode ocasionar queda de cabelo; Saiba porquê

Eliana Martins, criadora da técnica de Mega Hair microemborrachada, destaca que a técnica é uma alternativa para tratar os aspectos psicológicos ocasionados pela queda capilar

A perda de peso significativa, especialmente quando ocorre de forma rápida e sem o acompanhamento nutricional adequado, pode levar a uma série de desafios para a saúde do cabelo. A queda de cabelo nesse contexto é um fenômeno comumente observado, resultante de diversos fatores. De acordo com Eliana Martins, proprietária da rede de salões Vitrine da Mulher e criadora da técnica de Mega Hair Microemborrachada, é comum mulheres chegarem à unidade com esses problemas.

Eliana destaca que a perda significativa de peso, seja através de dietas restritivas ou cirurgias bariátricas, pode resultar em uma redução de 40 a 60% no volume do cabelo. Segundo ela, isso ocorre devido à perda de nutrientes essenciais para o crescimento e manutenção saudável do cabelo.

Eliana enfatiza a importância de tratamentos complementares, como o Mega Hair Microemborrachada, que ela desenvolveu, para auxiliar na recuperação da autoestima durante esse processo. Ela também ressalta a necessidade de acompanhamento com um dermatologista para tratamentos adequados à reposição de vitaminas e nutrientes.

A especialista detalha ainda que prevenir e tratar a queda de cabelo relacionada à perda de peso, é crucial adotar uma abordagem multidisciplinar. Isso inclui a assistência de nutricionistas, endocrinologistas, educadores físicos e psicólogos. Esses profissionais podem ajudar a identificar e corrigir possíveis déficits nutricionais e orientar sobre práticas de emagrecimento saudáveis, reduzindo o risco de efeitos colaterais como a queda de cabelo​​.

“A queda de cabelo após uma perda de peso significativa é uma preocupação real, que envolve uma complexidade de fatores nutricionais e físicos. A abordagem deve ser cuidadosa e acompanhada por especialistas, visando não apenas a estética, mas também a saúde geral do indivíduo”, destacou Eliana Martins. A megahista pontua ainda que com soluções inovadoras como o Mega Hair Microemborrachada, é possivel lidar com as consequências psicológicas e físicas desse processo.