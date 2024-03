Embaixada dos EUA alerta sobre ataque “iminente” em Moscou

Representação diplomática orientou cidadãos norte-americanos na Rússia a evitarem multidões por 48 horas

Alerta foi emitido depois que o Serviço Federal de Segurança da Rússia disse ter evitado um ataque contra uma sinagoga na capital russa; na imagem, a torre Spasskaya do Kremlin (ao centro) e a Catedral de São Basílio (à dir.), em Moscou Michael Parulava (via Unplash) – 14.jan.2019

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 12h35



A Embaixada dos Estados Unidos na Rússia afirmou que “extremistas” têm planos “iminentes” de realizar um ataque em Moscou. “Os cidadãos dos EUA são aconselhados a evitar grandes reuniões de pessoas durantes as próximas 48 horas”, disse a representação diplomática em comunicado divulgado na 5ª feira (7.mar.2024).

O texto, no entanto, não dá detalhes sobre a suposta ameaça. O alerta foi emitido depois que o FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) –agência de inteligência criada com o fim da KGB, principal serviço de operações de espionagem da União Soviética– afirmou ter evitado um ataque a tiros contra uma sinagoga na capital russa por uma célula do Estado Islâmico.

Segundo informações da Reuters e do Moscow Times, o serviço de segurança russo disse na 5ª feira (7.mar) que integrantes do grupo extremista, com base na região de Kaluga, planejavam matar fiéis judeus.

“Durante a sua detenção, os terroristas ofereceram resistência armada contra os oficiais do FSB e, como resultado, foram neutralizados. Armas de fogo, munições, bem como componentes para a criação de dispositivos explosivos improvisados ​​foram encontrados e apreendidos”, disse o FSB.

A agência russa não informou quantos extremistas foram mortos. Também não se sabe se o alerta da embaixada dos EUA está ligado ao caso.

A Rússia tem a 7ª maior população judia do mundo, segundo dados de 2022 do Statista, com cerca de 150 mil pessoas. O Brasil está em 10º, com aproximadamente 90.000. A lista é liderada pelos EUA (7,3 milhões), seguido por Israel (7,18 milhões).