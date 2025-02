Embaixada dos EUA emite alerta de segurança a americanos para o carnaval 2025 no Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu um aviso de segurança direcionado aos cidadãos americanos que planejam participar do Carnaval 2025 no Brasil. O comunicado destaca a importância de adotar precauções para garantir a segurança durante as festividades.

Entre as recomendações, a embaixada sugere que os visitantes evitem favelas em qualquer circunstância. Além disso, é aconselhável ter cautela ao utilizar aplicativos de encontros, uma vez que há relatos de criminosos que visam estrangeiros, podendo até dopá-los para roubar seus pertences.

Os turistas também devem estar atentos ao consumo de bebidas. A embaixada alerta para o risco de aceitar bebidas de estranhos e enfatiza a importância de nunca deixar copos desacompanhados. O uso de joias valiosas e carregar grandes quantias em dinheiro também são desaconselhados.

A segurança pessoal é uma prioridade, e por isso, é recomendado que os visitantes evitem andar sozinhos, especialmente durante a noite. Além disso, manter as janelas dos veículos fechadas é uma medida de precaução importante. A embaixada também sugere que os turistas confiem em seus instintos e prefiram viajar em grupos.

Por fim, a embaixada orienta que os cidadãos americanos fiquem atentos às notícias locais para atualizações sobre segurança. Em caso de tentativas de roubo, a recomendação é não resistir e priorizar a segurança pessoal. Caso presenciem atividades suspeitas, é fundamental relatar à polícia local e buscar ajuda quando necessário.

Confira a lista completa de orientações Esteja ciente do seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite. Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo. Não use joias caras ou carregue grandes quantias de dinheiro. Evite favelas em todos os momentos, mesmo no contexto de festas de rua/blocos. Fique atento a golpes de drogas em encontros. Criminosos visam estrangeiros através de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Não aceite bebidas de estranhos. Não deixe bebidas desacompanhadas. Confie em seus instintos, priorize a segurança e viaje em pares ou grupos. Mantenha-se informado. Monitore a mídia para as últimas atualizações de segurança. Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo. Os criminosos geralmente estão armados. Sua vida é muito mais valiosa do que seus bens pessoais. Relate qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local e depois entre em contato conosco nos números listados abaixo se precisar de assistência. *Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos