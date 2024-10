Embalado, Vitória tenta quebrar sequência negativa contra o Athletico-PR; veja retrospecto

Embalado após vencer quatro jogos nas últimas seis rodadas, o Vitória tentará mudar um negativo retrospecto recente contra o Athletico-PR, adversário do Leão neste sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco vezes que os dois rubro-negros se enfrentaram, o curitibano venceu todas.

A última vitória do Furacão aconteceu em junho, pela 13ª rodada da Série A. No Barradão, o Athletico-PR contou com um gol de Julimar, aos 36 minutos do 2° tempo, para vencer por 1 a 0. Os outros quatro jogos foram válidos pelos Campeonatos Brasileiros de 2017 e 2018, com 13 gols marcados pelo Furacão e apenas três marcados pelo Leão.

Últimos cinco jogos entre Vitória x Athetico-PR:

Vitória 1×0 Athletico-PR – 13ª rodada da Série A 2024;

Vitória 1×2 Athletico-PR – 35ª rodada da Série A 2018;

Athletico-PR 4×0 Vitória – 16ª rodada da Série A 2018;

Vitória 2×3 Athletico-PR – 29ª rodada da Série A 2017;

Athletico-PR 3×2 Vitória – 10ª rodada da Série A 2017.

No total, segundo dados do site oGol, Vitória e Athletico já e enfrentaram 42 vezes, com 19 vitórias paranaenses, sete empates e 16 vitórias baianas. Com mando de campo athleticano, são 20 jogos, com 12 vitórias do Athletico, três empates e cinco derrotas do Vitória. A última vez que o Leão venceu o Athletico fora de casa foi pela Série A de 2013: 5 a 3, com gols de Renato Cajá, Ayrton (duas vezes), Dinei e William Henrique. O Leão jogou com Wilson; Ayrton, Kadu, Victor Ramos e Juan; Luiz Gustavo (William Henrique), Elizeu e Renato Cajá (Alemão); Escudero (Marcelo Santos), Marquinhos e Dinei.