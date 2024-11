Embasa convoca 105 candidatos aprovados no último concurso nesta terça-feira

No Diário Oficial do Estado desta terça-feira (12), a Embasa divulgou mais uma lista com a convocação de 105 candidatos aprovados no último concurso público. Os convocados devem comparecer no dia 25 e 27 de novembro na unidade da Embasa no Rio Vermelho, na Av. Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, para apresentação de documentos.

Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados estará eliminado do Concurso Público. A lista dos convocados pode ser acessada no site da Embasa, no endereço www.embasa.ba.gov.br