Embasa convoca mais 17 aprovados no concurso público

A Embasa divulgou, no Diário Oficial do Estado do último sábado (28), mais uma lista convocando 17 candidatos aprovados no último concurso público da empresa para o preenchimento de vagas em Camaçari, Feira de Santana, Floresta Azul, Luís Eduardo Magalhães, São José da Vitória, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Lauro de Freitas, Salvador e Santo Antônio de Jesus. O edital de desclassificação também foi publicado.

Os convocados devem comparecer no dia 13 de janeiro (segunda-feira), às 08h30, à unidade da Embasa no Rio Vermelho, na Av. Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, para apresentação de documentos. Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados, estará eliminado do concurso público.

As listas podem ser acessadas no site da Embasa, no endereço www.embasa.ba.gov.br e clicar em Embasa > Pessoas > Concurso Público > Concurso 2022.

O concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. Ao todo, o edital contempla 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos.

Unidade de Comunicação Empresarial da Embasa