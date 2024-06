Embasa dá início a programação da Semana de Meio Ambiente no Extremo Sul da Bahia Celebre com a Embasa a Semana do Meio Ambiente: Juntos por um Futuro Sustentável!

À medida que se aproxima o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Embasa se une à comunidade em uma programação especial, abrangendo diversas atividades socioeducativas ambientais em diferentes localidades da região do extremo sul da Bahia, durante todo o mês de junho.

O momento é de reconhecimento da importância vital que o meio ambiente desempenha na sociedade, e um chamado para ação coletiva em prol da preservação e sustentabilidade do ecossistema local, que abriga exuberantes rios que são responsáveis, principalmente, pelo abastecimento de água da população, e pela imensidão de florestas tropicais da Mata Atlântica que contribui para a riqueza da fauna e flora.

Para garantir que esse cenário tenha continuidade, equipes sociais da Embasa percorrerão toda a região levando à população atividades como diálogos sobre esgotamento sanitário e preservação ambiental, exibição de filmes sobre o meio ambiente (Cine Embasa), distribuição e plantio de mudas em áreas de degradação vegetal, limpeza pública de áreas verdes e oficinas de detecção e correção de vazamentos, visando a capacitação de pessoas para atuarem como agentes ativos que colaboram com a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira abaixo a programação em cada localidade.

Eunápolis [dias 4, 5, 6 e 11]:

– Plantio de mudas de árvores e Cine Embasa, na Escola José de Anchieta, no distrito Colônia.

– Plantio de mudas de árvores em uma nascente aos fundos do Colégio Coeduque.

– Blitz educativa no trânsito com distribuição de mudas de árvores e panfletos, no semáforo do Hospital AMES.

Prado [dia 5]:

– Cine Embasa, na Escola Municipal Epaminondas.

Teixeira de Freitas [dias 6 e 12]:

– Cine Embasa, na Escola Municipal Amigos da Natureza.

– Diálogos ambientais na Escola Municipal Dom Pedro II, no distrito Duque de Caxias, e na Escola Jesuíno Martins de Sousa, no distrito Cachoeira do Mato.

Porto Seguro [dia 7]:

– Cine Embasa, na Escola Municipal Tiradentes.

Medeiros Neto [dia 10]:

– Diálogo e palestra ambiental, no distrito Itupeva.

Itamaraju [dias 11 e 12]:

– Cine Embasa, no Colégio Municipal Novo Prado.

– Diálogo ambiental e oficina de detecção e correção de vazamentos, no bairro Corujão;

Itanhém [dia 11]:

– Diálogo e palestra ambiental, no distrito Ibirajá.

Mucuri [dia 14]:

– Visitas as trilhas ecológicas da Estação Verde e Viveiros Educador e limpeza pública do centro da cidade, com alunos da Escola Ismar Teixeira.

Santa Cruz Cabrália [a decidir]:

– Diálogo Ambiental sobre Esgotamento Sanitário, na Aldeia Indígena Pataxós.