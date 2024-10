Embasa e prefeitura de Mucuri realizam plantio de Ipês em Itabatã

Quem passa pela BR 101 no trecho que liga Itabatã a Mucuri tem ficado admirado com a beleza das árvores de Ipê. O colorido das flores que surge entre o verde da mata e em cada esquina de Itabatã tem tornado a paisagem ainda mais alegre e bonita. Com o objetivo de arborizar e harmonizar ainda mais o trajeto e a cidade, a Embasa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mucuri e Secretaria de Meio Ambiente, realizou na manhã desta segunda-feira (28) o plantio de 80 mudas de Ipê, nas cores rosa e amarelo, na Avenida Brasil, em Itabatã.

A iniciativa ainda prevê concluir até sexta-feira (01) o plantio de 200 ipês. Espera-se que, em aproximadamente um ano, essa ação transforme ainda mais a paisagem do lugar.

Mais de 12 colaboradores da Embasa e da prefeitura estiveram empenhados na iniciativa. As mudas de Ipê foram doadas pelo projeto Viveiro Educador da Embasa, que cultiva anualmente mais de 20 mil mudas de diversas espécies, visando à recuperação de áreas degradas em matas ciliares às margens de rios e nascentes, além da revitalização de avenidas e também destinação para ações socioambientais desenvolvidas pela empresa.

“Ter os ipês colorindo nossas paisagens é um prestígio para a nossa região e temos colhidos bons frutos com essa parceria com a Embasa. As ações socioambientais de plantios seguem desde Mucuri aos seus distritos e trazem melhor qualidade de vida aos mucurienses”, ressaltou o secretário municipal de obras e infraestrutura, Victor Augusto.

No projeto, uma das iniciativas é o reaproveitamento do lodo gerado no tratamento de esgoto, utilizado como adubo para as plantas. Esse lodo é um valioso adubo orgânico, rico em nutrientes e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Algumas das árvores de Ipê já plantadas floresceram no primeiro ciclo de crescimento, com apenas 5 meses após o plantio.

“Hoje, plantamos e trabalhamos com o olhar voltado para o futuro. Quando nossos olhos se deparam com a beleza das flores do ipê, a felicidade surge. Nosso objetivo é proporcionar às futuras gerações essa mesma sensação”, conta Rafael Miguel, gerente da Embasa em Mucuri. Para quem deseja visitar o projeto, ele fica situado no município de Mucuri e aceita visitantes sob agendamento a partir de solicitação via ofício encaminhado ao e-mail [email protected].

Curiosidades sobre as Árvores de Ipê – Essas plantas têm várias peculiaridades, começando pelo seu nome, que vem da língua tupi e significa “casca dura”. Os índios utilizavam a madeira do ipê para fabricar arcos de caça e de defesa. Em 1961, o ipê amarelo foi protegido por um decreto presidencial de Jânio Quadros, que declarou a espécie imune ao corte, visando preservar essa árvore símbolo do Brasil. Antes de florescer, o ipê perde suas folhas, deixando a árvore nua. No entanto, entre junho e outubro, quando as flores começam a desabrochar, a natureza se enche de cores e celebra a beleza dessa espécie.