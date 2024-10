Embasa patrocina 18º Festival Gastronômico de Prado

O Festival Gastronômico de Prado reúne, em um único espaço, o melhor da culinária, cultura e entretenimento do município de Prado e dos distritos Corumbau, Cumuruxatiba e Guaratiba. Em sua 18ª edição, o evento ocorrerá de 10 a 20 de outubro com o patrocínio da Embasa, que vê na iniciativa uma forma de incentivar a cultura, a promoção do turismo e o desenvolvimento da economia local.

Com o tema “Sabores do Sertão ao Mar”, os pratos oferecidos serão preparados em uma cozinha show (à vista de todos) instalada na Praça Matriz da cidade e apresentarão os traços fortes dos sabores sertanejos e os encantos da comida litorânea. Aqueles que concorrem à disputa estarão disponíveis nos cardápios dos restaurantes participantes.

“Em 2023, o festival gerou mais de 110 postos de trabalho e alcançou um faturamento superior a R$ 1,4 milhão em vendas de pratos. Estamos ansiosos para repetir esse sucesso”, declarou a secretária Municipal de Turismo e Cultura Iracema Ribeiro.

No terceiro dia do festival, a programação será especialmente dedicada ao público infantil, celebrando o Dia Nacional da Criança com diversas brincadeiras e pratos exclusivamente preparados para os pequenos. A Embasa marcará presença com atividades socioeducativas, como a roleta e o tapete do conhecimento, que divertem e ensinam tanto as crianças como os adultos. Para participar e saber, acesse o site do festival (https://festivalprado.com.br).

Por | Ascom EMBASA