Embasa planta 200 mudas de árvores às margens do rio Campinho, em Prado

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) promoveu, no dia 9 de maio, uma iniciativa de grande impacto ambiental, ao realizar o plantio de 200 mudas de árvores nativas às margens do rio Campinho, localizado em Prado. Essa ação ambiental, desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de meio ambiente e educação, contou com a participação de cerca de 40 pessoas, entre representantes municipais, estudantes e educadores do Colégio Epaminondas Caetano de Almeida.

O objetivo foi recuperar a vegetação ao longo de um dos trechos do rio Campinho, para proteger suas margens, promover a conservação ambiental e a preservação do rio, garantindo maior segurança hídrica no futuro. O rio Campinho é o principal manancial de captação de água da Embasa, responsável pelo abastecimento de mais de 20 mil moradores da sede municipal de Prado.

Para o plantio, foram escolhidas espécies específicas de árvore, como Jatobá, Aroeira, Acácia Amarela, Caju e Ipês, selecionadas pela diversidade e capacidade de contribuir com a preservação da biodiversidade e a recuperação do solo. Além de fortalecer a vegetação ciliar, essas árvores, quando mais desenvolvidas, desempenharão um papel vital na manutenção da qualidade da água, atuando como filtros naturais, protegendo contra a erosão do solo e, consequentemente, garantindo uma água de melhor qualidade.

Para a assistente social da Embasa, Claudice Pires, o engajamento dos estudantes nessa atividade não apenas os educa sobre a importância da preservação ambiental. “Esses estudantes agora estão capacitados como agentes ativos na construção de um futuro mais sustentável e conhecedores do cuidado com a água tratada e meio ambiente”.

Essa atividade faz parte do ciclo de diálogo com os alunos que iniciou no mês de abril, com palestras sobre qualidade da água, meio ambiente, leitura de contas e hidrômetros e agora com a ação prática de plantio de árvores.

A parceria entre a Embasa, as secretarias municipais e a comunidade escolar demonstram o comprometimento conjunto em promover ações concretas para a conservação dos recursos naturais.