Pastas mais robustas, desejos mais amplos e discussões sobre a acomodação de forças partidárias. Essa tem sido a busca e a tônica do debate no governo Jerônimo Rodrigues (PT) após as eleições municipais deste anos. Com “alas” querendo ampliar a atuação na gestão, dois grupos tem feito um “duelo”, que não é antigo, para deter o comando de um dos espaços: o do senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil Rui Costa.